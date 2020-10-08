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«Голден Стэйт» поражён тем, что тренировавшийся с ними игрок уехал в чемпионат Китая

«Голден Стэйт» поражён тем, что тренировавшийся с ними игрок уехал в чемпионат Китая
Баскетбол / НБА 0

Команда НБА «Голден Стэйт Уорриорз» удивлена, что бывший атакующий защитник «Орландо Мэджик» и «Филадельфии Севенти Сиксерс» Джонатон Симмонс уехал в Китай, сообщает Pickandroll.

«Уорриорз» дивлены тем, что 31-летний баскетболист подписал контракт с «Флайинг Леопардс» на следующий сезон. Сообщается, что Симмонс ежедневно тренировался с «Голден Стэйт» и были большие шансы, что команды предложит ему контракт на следующий сезон. Однако в итоге он предпочёл более выгодный контракт в Китае, остановив поиск новой для себя команды в НБА.

В турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата НБА текущего сезона «Голден Стэйт» с 80 очками в 65 играх занял последнее место и в рестарте сезона участия не принимал.

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