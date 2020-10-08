«Голден Стэйт» поражён тем, что тренировавшийся с ними игрок уехал в чемпионат Китая
Команда НБА «Голден Стэйт Уорриорз» удивлена, что бывший атакующий защитник «Орландо Мэджик» и «Филадельфии Севенти Сиксерс» Джонатон Симмонс уехал в Китай, сообщает Pickandroll.
«Уорриорз» дивлены тем, что 31-летний баскетболист подписал контракт с «Флайинг Леопардс» на следующий сезон. Сообщается, что Симмонс ежедневно тренировался с «Голден Стэйт» и были большие шансы, что команды предложит ему контракт на следующий сезон. Однако в итоге он предпочёл более выгодный контракт в Китае, остановив поиск новой для себя команды в НБА.
В турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата НБА текущего сезона «Голден Стэйт» с 80 очками в 65 играх занял последнее место и в рестарте сезона участия не принимал.
- 8 октября 2020
-
21:18
-
20:57
-
20:40
-
20:19
-
19:58
-
19:29
-
19:13
-
19:02
-
18:34
-
16:29
-
16:15
-
16:11
-
15:05
-
15:03
-
14:23
-
13:39
-
13:13
-
13:07
-
12:13
-
11:28
-
10:59
-
10:12
-
09:59
-
09:30
-
08:32
-
08:26
-
08:16
-
08:11
-
08:02
-
07:56
-
07:55
-
00:57
-
00:09
- 7 октября 2020
-
23:55
-
23:30
Партнерский контент