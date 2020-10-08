25 очков Джеймса помогли ЦСКА обыграть «Маккаби» в Евролиге

В Москве завершился матч второго тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА встречался с «Маккаби» из Тель-Авива.

Первая четверть прошла для «армейцев» удачно. Подопечные Итудиса выиграли её со счётом 20:15. К большому перерыву израильтяне сократили отставание до минимума — 30:31. В третьем отрезке на паркете шла равная игра, ЦСКА продолжил минимально лидировать — 45:44.

В заключительной четверти «Маккаби» вышел вперёд на четыре очка, но ЦСКА сумел отыграться благодаря успешным действиям Майка Джеймса и Уилла Клайберна. В итоге москвичи в напряжённой концовке оформили победу со счётом — 76:72.

Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 25 очков. У «Маккаби» 20 очков в активе Скотти Уилбекина.