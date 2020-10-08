25 очков Джеймса помогли ЦСКА обыграть «Маккаби» в Евролиге
В Москве завершился матч второго тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА встречался с «Маккаби» из Тель-Авива.
Первая четверть прошла для «армейцев» удачно. Подопечные Итудиса выиграли её со счётом 20:15. К большому перерыву израильтяне сократили отставание до минимума — 30:31. В третьем отрезке на паркете шла равная игра, ЦСКА продолжил минимально лидировать — 45:44.
В заключительной четверти «Маккаби» вышел вперёд на четыре очка, но ЦСКА сумел отыграться благодаря успешным действиям Майка Джеймса и Уилла Клайберна. В итоге москвичи в напряжённой концовке оформили победу со счётом — 76:72.
Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 25 очков. У «Маккаби» 20 очков в активе Скотти Уилбекина.
Евролига. Регулярный чемпионат. 2-й тур
08 октября 2020, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
76 : 72
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
ЦСКА: Джеймс - 25, Клайберн - 19, Шенгелия - 8, Хиллиард - 7, Боломбой - 5, Курбанов - 5, Хэкетт - 4, Фойгтман - 3, Лопатин, Ухов, Хоменко
Маккаби Т-А: Уилбекин - 20, Дорси - 16, Жижич - 13, Бендер - 9, Брайант - 6, Джонс - 4, Калояро - 2, Хантер - 2, Альбер, Атиас, Блайзер, Коэн
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