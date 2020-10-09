Ватутин: ЦСКА одержал победу над скрытым фаворитом Евролиги

Президент ЦСКА Андрей Ватутин считает, что баскетболисты команды обыграли скрытого фаворита Евролиги «Маккаби» (76:7) во втором туре регулярного чемпионата.

В четверг ЦСКА дома обыграл израильский «Маккаби» из Тель-Авива со счетом 76:72 во втором туре регулярного чемпионата Евролиги.



«Было приятно вернуться на домашнюю арену после почти восьмимесячного перерыва, мы соскучились по баскетболу и нашим болельщикам. Хорошая, трудовая победа, вытащили сложный матч. „Маккаби“ относится к числу скрытых фаворитов Евролиги, тем приятней успех. С учетом скомканной предсезонки, отсутствия заболевших Николы Милутинова, Семена Антонова, Яниса Стрелниекса команда показала, что может держать удар и бороться до конца. Результат сейчас важнее качества игры, которая обязательно станет лучше.



Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и напомнить, что Россия относится к немногому числу стран, где можно проводить матчи со зрителями, пускай и с 50% заполняемостью. Сколь долго такая возможность сохранится, в первую очередь зависит от самих зрителей, всем надо помнить про маски, перчатки, дистанцию и другие рекомендации Роспотребнадзора. Поэтому всех с победой и всем здоровья», — цитирует Ватутина ТАСС.