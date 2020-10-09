«Лейкерс» не получили ни одной индивидуальной награды за сезон НБА

НБА завершила вручение индивидуальных наград сезона-2019/2020, объявив Лоуренса Фрэнка из «Лос-Анджелес Клипперс» лучшим управленцем года. Представители «Лос-Анджелес Лейкерс» не получили ни одной индивидуальной награды в сезоне-2019/2020, сообщает The Spun.



«Лейкерс» заняли первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и находятся в шаге от завоевания титула (3-1 в финале с «Майами Хит»). Лидеры «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис стали вторыми в голосовании за награды MVP и лучшему по игре в защите соответственно, уступив форваорду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо. Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка, который осуществил обмен Дэвиса из «Нью-Орлеан Пеликанс», стал седьмым в голосовании за лучшего управленца.