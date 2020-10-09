Нандо Де Коло и Ян Веселы высказались об удачном старте «Фенербахче» в Евролиге

Защитник «Фенербахче» Нандо Де Коло поделился эмоциями от победы своей команды в стамбульском дерби с «Анадолу Эфес» (80:71) в рамках второго тура регулярного чемпионата Евролиги. В первом туре «Фенербахче» легко обыграл «Црвену Звезду» (77:63).
«Это всё ещё начало сезона, и мы пытаемся найти свой ритм. Команда хорошо начала встречу в первые несколько минут, но потом стала действовать в темпе соперника. Когда же «Фенер» вернулся в игру, всё пошло намного лучше. Мы сражались вместе. Нам нужно придерживаться плана, играть за команду, действовать агрессивно, но прежде всего — получать удовольствие. И вы видите, что мы можем добиться этого, когда действуем, как единое целое. Что и произошло в матче с «Эфесом». Мы стараемся быть лучше с каждым днём», — цитирует Де Коло сайт Евролиги.
Другой игрок «Фенербахче» Ян Веселы также остался доволен результатом.
«Мы хорошо контролировали подборы, но смазали несколько лёгких бросков. Мы должны лучше заботиться о мяче. Это новая команда, и игроки всё ещё привыкают друг к другу. Но атмосфера клубе отличная. Всем нравится играть друг с другом. Мы отрабатываем взаимодействие на тренировках и переносим это в официальные матчи», — подчеркнул Веселы.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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