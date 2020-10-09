Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

У двух игроков «Химок» условно-положительные результаты теста на коронавирус

У двух игроков «Химок» условно-положительные результаты теста на коронавирус
Баскетбол / Евролига 0

Пресс-служба подмосковных «Химок» сообщила, что тесты на коронавирус двух игроков команды дали условно-положительный результат. Речь идёт о Греге Монро и Максиме Барашкове.

«По итогам этапного тестирования основной команды к игре против «Жальгириса» в Евролиге, проведённого седьмого октября, были выявлены условно-положительные результаты теста ПЦР (Covid-19) у Грега Монро и Максима Барашкова. Оба чувствуют себя хорошо и не имеют симптомов заболевания. Полученные тесты были отправлены на дополнительное исследование в подразделение Роспотребнадзора. Вышеназванные игроки были изолированы и в данный момент находятся под наблюдением врачей», — говорится в сообщении на официальном сайте «Химок».

Игра «Химок» с «Жальгирисом» должна состояться сегодня, 9 октября. Начало — в 20:00 мск.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020