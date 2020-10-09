У двух игроков «Химок» условно-положительные результаты теста на коронавирус

Пресс-служба подмосковных «Химок» сообщила, что тесты на коронавирус двух игроков команды дали условно-положительный результат. Речь идёт о Греге Монро и Максиме Барашкове.
«По итогам этапного тестирования основной команды к игре против «Жальгириса» в Евролиге, проведённого седьмого октября, были выявлены условно-положительные результаты теста ПЦР (Covid-19) у Грега Монро и Максима Барашкова. Оба чувствуют себя хорошо и не имеют симптомов заболевания. Полученные тесты были отправлены на дополнительное исследование в подразделение Роспотребнадзора. Вышеназванные игроки были изолированы и в данный момент находятся под наблюдением врачей», — говорится в сообщении на официальном сайте «Химок».
Игра «Химок» с «Жальгирисом» должна состояться сегодня, 9 октября. Начало — в 20:00 мск.
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