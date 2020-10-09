Баркли: Дюрант — пассажир с искусственными титулами. Леброн управляет автобусом

Легенда НБА, ныне эксперт НБА Чарльз Баркли не считает уместным ставить форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта на высокую позицию в рейтинге великих игроков всех времён.



«Я не буду поднимать Дюранта в рейтинге потому что два его титула – искусственные. Я очень люблю Кей Ди, но не могу поднять его выше, потому что его титулы искусственные. Леброн Джеймс присутствует на моей горе Рашмор. Для этого нужно быть тем, кто управляет автобусом. Но нельзя там оказаться, будучи пассажиром. Кевин Дюрант всё ещё пассажир. Пока не возьмёт титул с «Бруклином», – приводит слова Баркли AHN Fire Digital.



Дюрант дважды стал чемпионом и MVP финала НБА в составе династии «Голден Стэйт Уорриорз» вместе с Клэем Томпсоном, Стефеном Карри и Дрэймондом Грином.