Гомельский высказался о выступлении легенды ЦСКА Теодосича в Италии

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением относительно выступлений легенды ЦСКА Милоша Теодосича за «Виртус».
Во втором туре регулярного чемпионата Еврокубка «Виртусом» обыграл «Локомотив-Кубань» со счётом 85:79. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал именно Теодосич, набравший 18 очков и 7 передач.
«Не могу быть объективным, так как очень люблю игру Теодосича. Но есть два момента, которые приходиться учитывать. Первое — травмоопасность Милоша. второе — сложность характера Теодосича во взаимоотношениях с тренером. Мне показалось, что Джорджевич прилагает большие усилия, чтобы сдерживать порывы игрока на скамейке и на площадке. И не имею достаточной информации о состоянии дел в раздевалке», — написал Гомельский на своём сайте.
- 9 октября 2020
-
12:26
-
12:07
-
11:59
-
11:44
-
11:24
-
10:36
-
10:15
-
10:05
-
09:39
-
08:58
-
08:35
-
08:29
-
08:22
-
08:13
-
08:03
-
08:02
-
07:54
-
07:44
-
06:32
-
00:54
-
00:46
-
00:34
- 8 октября 2020
-
23:57
-
23:10
-
22:03
-
21:49
-
21:18
-
20:57
-
20:40
-
20:19
-
19:58
-
19:29
-
19:13
-
19:02
-
18:34