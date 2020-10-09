Гомельский высказался о выступлении легенды ЦСКА Теодосича в Италии

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением относительно выступлений легенды ЦСКА Милоша Теодосича за «Виртус».



Во втором туре регулярного чемпионата Еврокубка «Виртусом» обыграл «Локомотив-Кубань» со счётом 85:79. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал именно Теодосич, набравший 18 очков и 7 передач.



«Не могу быть объективным, так как очень люблю игру Теодосича. Но есть два момента, которые приходиться учитывать. Первое — травмоопасность Милоша. второе — сложность характера Теодосича во взаимоотношениях с тренером. Мне показалось, что Джорджевич прилагает большие усилия, чтобы сдерживать порывы игрока на скамейке и на площадке. И не имею достаточной информации о состоянии дел в раздевалке», — написал Гомельский на своём сайте.