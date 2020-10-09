«Зенит» не пускают на арену, где состоится перенесённый матч с «Барселоной»

Баскетбольный клуб «Зенит» за несколько часов до начала домашнего матча 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной» не может попасть на арену СК «Юбилейный». Об этом сообщает «Фонтанка».



Как утверждает издание, сотрудники Евролиги не дают петербургским игрокам заехать на территорию комплекса, где состоится игра, из-за трёх положительных случаев коронавируса в команде сине-бело-голубых.

Официально матч уже перенесён по времени на 20:00 мск, чтобы все игроки «Зенита» смогли получить результаты теста на коронавирус, проведённого утром.



При этом игра должна обязательно состояться сегодня, так как визы «Барселоны» действуют до 9 октября и уже в ночь на субботу испанцы должны улететь домой.