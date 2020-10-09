«Зенит» не пускают на арену, где состоится перенесённый матч с «Барселоной»
Баскетбольный клуб «Зенит» за несколько часов до начала домашнего матча 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной» не может попасть на арену СК «Юбилейный». Об этом сообщает «Фонтанка».
Как утверждает издание, сотрудники Евролиги не дают петербургским игрокам заехать на территорию комплекса, где состоится игра, из-за трёх положительных случаев коронавируса в команде сине-бело-голубых.
Официально матч уже перенесён по времени на 20:00 мск, чтобы все игроки «Зенита» смогли получить результаты теста на коронавирус, проведённого утром.
При этом игра должна обязательно состояться сегодня, так как визы «Барселоны» действуют до 9 октября и уже в ночь на субботу испанцы должны улететь домой.
- 9 октября 2020
-
16:30
-
14:25
-
13:39
-
13:02
-
12:26
-
12:07
-
11:59
-
11:44
-
11:24
-
10:36
-
10:15
-
10:05
-
09:39
-
08:58
-
08:35
-
08:29
-
08:22
-
08:13
-
08:03
-
08:02
-
07:54
-
07:44
-
06:32
-
00:54
-
00:46
-
00:34
- 8 октября 2020
-
23:57
-
23:10
-
22:03
-
21:49
-
21:18
-
20:57
-
20:40
-
20:19
-
19:58
Партнерский контент