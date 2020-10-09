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Матч «Химки» — «Жальгирис» перенесён на 10 октября

Матч «Химки» — «Жальгирис» перенесён на 10 октября
Баскетбол / Евролига 0

Сегодня, 9 октября, должен был состояться матч 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги между «Химками» и «Жальгирисом». Но встречу пришлось перенести, сообщает официальный сайт клуба из Московской области.

Решение принято в связи с ситуаций с коронавирусом. Ожидается, что встреча состоится завтра, 10 октября. Начало игры — в 20:00. В пресс-службе клуба подчёркивают, что все билеты на матч остаются действительными.

Напомним, ранее стало известно, что у двух игроков «Химок», в том числе звёздного новобранца Грега Монро, условно-положительный результат теста на COVID-19.

В 1-м туре регулярного чемпионата Евролиги «Химки» проиграли «Панатинаикосу» — 76:78, «Жальгирис» победил «Олимпиакос» — 68:67.

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