Стало известно, почему Китай резко изменил позицию и восстановил отношения с НБА

НБА удалось восстановить отношения с Китаем из-за оказания поддержки в борьбе с коронавирусом, сообщает журналист New York Daily News. В частности, НБА пожертвовала китайской стороне более $ 1 млн на медицинское оборудование.



Китайский государственный канал CCTV решил возобновить показ матчей НБА с пятой игры финальной серии между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». В октябре прошлого года CCTV приостановил трансляции НБА из-за конфликта, спровоцированного позицией генерального менеджера «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори по протестам в Гонконге. Телеканал в своём заявлении отметил вклад НБА в борьбу с пандемией коронавируса в Китае.



Напомним, прошлой осенью Мори сделал запись на своей странице в «Твиттере», в которой выразил поддержку жителям Гонконга, вышедшим на антикитайские протесты. Китайская сторона не оценила поступок генменеджера «Рокетс» и приостановила сотрудничество с НБА практически по всем направлениям.