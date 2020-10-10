Пашутин и Мотовилов поделились ожиданиями от следующего матча в Единой лиге ВТБ

11 октября «Локомотив-Кубань» проведёт очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встретится с «Калевом». Ожиданиями от этого противостояния поделились наставник краснодарцев Евгений Пашутин и защитник «железнодорожников» Григорий Мотовилов.
"«Калев» играет в быстрый баскетбол, в команде есть хорошие снайперы, основная угроза идёт от периметра. Кин и Билер – самые опасные игроки в составе соперника, не только атакуют с хорошим процентом, но и много работают на созидание для партнёров. Нам нужно контролировать ритм, играть от защиты, останавливать быстрые прорывы соперника и быть максимально внимательными на периметре. В нападении нужно двигать мяч и использовать свои сильные стороны. После пары игр на выезде очень рады вернуться в «Баскет-Холл» к нашим болельщикам", — сказал Пашутин.
"«Калев» – это крепкая команда, которая стабильно навязывает борьбу фаворитам. На старте сезона они проиграли два матча, но в каждом матче боролись до конца. Этих парней точно не стоит недооценивать. Если мы покажем хорошую игру, отыграем на уровне в защите, то обязательно добьёмся успеха. У нас было пару дней, чтобы подготовиться к игре и разобрать соперника. Будем рады видеть всех в «Баскет-Холле», ваша поддержка очень важна для нас", — приводит слова Мотовилова официальный сайт «Локомотива-Кубань».
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