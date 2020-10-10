Трипл-дабл Батлера помог «Майами» спастись в концовке встречи с «Лейкерс» и продлить серию

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершилась 5-я игра финальной серии плей-офф НБА сезона-2019/2020 между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Победу в матче одержали номинальные гости паркета игроки «Хит» — 111:108.

На последней минуте встречи игроки «Лейкерс» дважды выходили вперёд в счете – 106:105 и 108:107, однако по итогу всё же уступили «Майами», которому удалось спастись от завершения серии.



Самый значительный вклад в победу «Хит» внёс форвард Джимми Батлер, оформивший трипл-дабл из 35 очков, 12 подборов и 11 передач.



Лучшую результативность в составе «Лейкерс» продемонстрировал лёгкий форвард Леброн Джеймс, на счету которого 40 очков, 13 подборов и 7 передач. Ещё один дабл-дабл у форварда Энтони Дэвиса (28 очков, 12 подборов и 3 передачи).



Следующий матч между «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится в ночь с воскресенья на понедельник, 12 октября. Начало – 2:30 мск.