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Мэджик Джонсон отреагировал на поражение «Лейкерс» в пятом матче финала НБА

Мэджик Джонсон отреагировал на поражение «Лейкерс» в пятом матче финала НБА
Баскетбол / НБА 0

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон высказался о поражении команды от «Майами Хит» в пятом матче серии финала НБА.

«Вау! Суперзвезда «Хит» Джимми Батлер вновь привёл свою команду к победе, оформив трипл-дабл 35-12-11. Недооценённым героем стал Данкан Робинсон, набравший 26 очков. У «Лейкерс» могут возникнуть проблемы в шестом матче. Всё будет зависеть от прочности голеностопа Энтони Дэвиса. «Майами» контролировал темп игры со второй четверти», – написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершилась 5-я игра финальной серии плей-офф НБА сезона-2019/2020 между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Победу в матче одержали номинальные гости паркета игроки «Хит» — 111:108 (2-3). Следующий матч между «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 12 октября. Начало – в 2:30 мск.

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