Джимми Батлер высказался о победе над «Лейкерс» в пятом матче финала НБА

Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер высказался о пятом матче финала НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (111:108, 2-3).
«Я оставил всё на площадке вместе с моими парнями. Именно так нам придётся играть с этого момента. Как я всегда говорю — победа или вылет. Это то положение, в котором мы находимся. Нам это нравится. Нам осталось добыть ещё две подряд победы. Мне повезло играть вместе с этими парнями, потому что, когда я передаю им мяч, они попадают. Так что мы в этом деле вместе, и они вселяют в меня уверенность, что я могу выйти и показать высокую продуктивность. Послушайте, я могу говорить про характер команды каждый раз, когда нахожусь здесь. Мы живём этими моментами. Это началось не в „пузыре“. Мы весь год выигрывали, проигрывали, доводили дело до овертайма и так далее. Мы в этом деле вместе. Сплочённость помогает нам побеждать», — приводит слова Батлера ASAP Sports.
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