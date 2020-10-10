У третьего игрока «Зенита» выявлен коронавирус за последние сутки
Центровой «Зенита» Артурас Гудайтис сдал положительный результат теста на коронавирус перед матчем второго тура регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной» (74:70), сообщает обозреватель Донатос Урбанас на своей странице в «Твиттере».
9 октября «Зенит» объявил, что центровой Антон Пушков, атакующий защитник Остин Холлинз и массажист Андрей Козлов также заражены коронавирусом. Евролига перенесла начало матча между «Зенитом» и «Барселоной» с 19.00 на 20.00, чтобы дождаться результатов тестов остальных игроков «Зенита» на COVID-19 после обнаружения двух заражённых баскетболистов. Какое-то время «Зенит» не мог попасть на домашнюю арену СК «Юбилейный», а игра с «Барселоной» находилась под угрозой срыва.
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