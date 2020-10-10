Гомельский: откровенно проваливает старт сезона Фойтманн. Он медленный и быстро выдыхается

Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский проанализировал матч второго тура Евролиги ЦСКА — «Маккаби» (76:72).

«Я ко всем тренерам отношусь с симпатией. А к двум грекам Яннису Сферополусу и Димитрису Итудису с уважением. Мне показалось, что в начале матча Сферопулос решил задавить ЦСКА ростом. Сочетание Анте Жижича и Драгана Бендера давало Маккаби огромное преимущество. Но ЦСКА отыграл в защите под своим щитом усилиями Джоэла Боломбоя и Торнике Шенгелии просто и надежно. Не пошли броски в первой половине у Скотти Уилбекина, но проявил себя Тайлер Дорси, так что преимущества у ЦСКА по трехочковым не было совсем. Абсолютно точно, что Сферопулос считает, что Жижич лучше в атаке, а Отелло Хантер лучше в защите. Эта ротация прослеживалась весь матч, но в концовке особенно чётко. С моей точки зрения, тренер задергал обоих. Пользы от таких замен, чередование через одно владения не принесло.

Итудис предпочёл маленькую пятерку. Но до тех пор, пока Майк Джеймс не стал забивать издали, а в проходах на нем регулярно фолили, ЦСКА в счёте отставал. Инициатива Уилла Клайберна себя оправдала. Но мне кажется, что ЦСКА в позиционном нападении уж очень зациклился на индивидупльных действиях двоих лидеров. Шенгелия умеет участвовать в пик-энд-роллах. Его высокий заслон Джеймсу с последующим откатом к кольцу должен быть эффективным. А вот трёхочковым он не владеет. Откровенно проваливает начало сезона Фойтманн. Невооруженным глазом видно, что Йоханнес не готов физически. Он медленный и быстро выдыхается. Дэниэл Хэккетт и Дэрран Хиллиард хороши в защите и нестабильны в атаке. Думаю, что с возвращением Николы Милутинова будет легче, но прибавлять в быстром прорыве, транзишне необходимо.

Если я не ошибаюсь, то на данный момент Омри Касспи нет в заявке «Маккаби». А будет ли Йовель Зусман играть за «Маккаби» после драфта НБА — большой вопрос. И да, я согласен с тем, что «Маккаби» будет одним из претендентов на «Финал четырёх», — написал Гомельский на своём сайте.