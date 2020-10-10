Гомельский объяснил уверенный старт «Зенита» в новом сезоне
Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский отметил роль главного тренера Хавьера Паскуаля в успешном старте «Зенита» в сезоне-2020/2021. Во втором туре регулярного чемпионата Евролиги клуб из Санкт-Петербурга впервые в истории одержал победу в домашнем матче с испанской «Барселоной» (74:70).
«Хавьер Паскуаль перестроил тактику „Зенита“. И теперь, и раньше команды Паскуаля отличались хорошо организованной защитой. Под эту концепцию „Зенит“ комплектовался в межсезонье. Думаю, в сезоне „Зенит“ ещё не раз преподнесет сюрприз в тактике. А ротация при здоровых Артурасе Гудайтисе, Остине Холлинсе, Дмитрие Хвостове и Владиславе Трушкине у „Зенита“ довольно качественная», — написал Гомельский на своём сайте.
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