«Калеву» засчитано техническое поражение в матче с «Локомотивом-Кубань»

Таллинскому «Калеву» засчитано техническое поражение в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань», сообщает официальный сайт лиги.
В связи с обнаружением положительного теста на COVID-19 у одного из игроков «Калева» команда не смогла выехать из Эстонии на матч регулярного чемпионата с «Локомотивом-Кубань», который должен был состояться 11 октября в Краснодаре.
В соответствии с законами Эстонии, «Калев», имеющий в составе инфицированного игрока, должен быть изолирован до следующего уведомления департамента здравоохранения страны.
Так как информация поступила позднее, чем за 48 часов до ближайшего матча, в соответствии с регламентом Единой лиги ВТБ «Калеву» в матче с «Локомотивом-Кубань» засчитано поражение — 0:20.
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