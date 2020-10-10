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Смит: Леброну Джеймсу могут потребоваться титанические усилия, чтобы избежать 7-й игры

Смит: Леброну Джеймсу могут потребоваться титанические усилия, чтобы избежать 7-й игры
Баскетбол / НБА 0

Известный эксперт Стивен Эй Смит поделился мыслями о ситуации, сложившейся в финале НБА, после того, как «Майами» обыграл «Лейкерс» и сократил отставание в серии до одного матча — 2-3. По словам Смита, проблемы со здоровьем Энтони Дэвиса могут привести к тому, что серия затянется до семи матчей.

«Теперь из-за пятки под вопросом здоровье Энтони Дэвиса. Это проблема. Если он не будет готов к шестой встрече, у „Майами“ будет преимущество. Тогда Леброну потребуются титанические усилия, чтобы избежать седьмой игры. Из-за здоровья Дэвиса давление на „Лейкерс“ растёт. „Майами“ словно заявил, что „Лейкерс“ для победы уже недостаточно усилий Леброна и Дэвиса», — сказал Смит в интервью, размещённом на его странице в «Твиттере».

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