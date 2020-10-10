«Нижний Новгород» победил «Зелёна-Гуру», набрав 100 очков
В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Нижний Новгород» принимал «Зелёна-Гуру».
Гости удачно начали встречу и выиграли в первой четверти с разницей в 7 очков — 31:24. Во втором игровом отрезке российская команда сравняла счёт — 49:49.
После большого перерыва нижегородцы продолжили прибавлять. По итогам третьей четверти они вели с разницей в 4 очка — 76:72. В заключительном игровом отрезке подопечные Лукича ещё немного нарастили преимущество и одержали победу со счётом 100:93.
Самым результативным в составе победителей стал Антон Астапкович, набравший 25 очков, 19 очков в активе Кейси Шеперда. В составе польской команды лучшим стал Габриэль Лундберг, записавший в актив 24 очка.
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