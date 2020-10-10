Эксперт: Леброн Джеймс должен был исполнять этот бросок. Точка
Аналитик НБА Джей Уильямс считает, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не должен был отдавать передачу на атакующего защитника Дэнни Грина в решающей атаке пятого матча финальной серии с «Майами Хит».
«Да, Дэнни Грин был открыт, но меня не волнует, что кто-то там говорит. Леброн должен был исполнять этот бросок. Точка», — написал Уильямс на своей странице в «Твиттере».
В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершилась 5-я игра финальной серии плей-офф НБА сезона-2019/2020 между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Победу в матче одержали номинальные гости паркета игроки «Хит» — 111:108 (2-3). Следующий матч между «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 12 октября. Начало – в 2:30 мск.
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