Мэджик Джонсон: у Майкла Джордана не было такого давления, как у Леброна Джеймса

Легенда НБА Мэджик Джонсон считает, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс испытывает наибольшее давление среди легендарных баскетболистов.

,«У Майкла Джордана не было такого давления, у меня не было такого давления, у Ларри Бёрда не было такого давления. Только Карим Абдул-Джаббар мог столкнуться с ожиданиями, сопоставимыми с теми, которые были от молодого Леброна», — приводит слова Джонсона обозреватель Марк Стайн на своей странице в «Твиттере».

35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал 25,0 очка, совершал 10,6 передачи и собирал 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считался одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо, но в итоге не был признан самым ценным игроком. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию НБА впервые с 2010 года. В Орландо Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в карьере. Леброн — дважды чемпион НБА в составе «Майами Хит» и один раз — с «Кливленд Кавальерс».