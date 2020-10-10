Римас Куртинайтис: вероятно, Одиноков сделал самый большой скачок в Европе

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от крупного поражения своей команды в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом» (70:84), напомнив о большом количестве травмированных и заразившихся коронавирусом, а также похвалил молодого Влада Одинокова, записавшего в актив 11 очков.

«Поздравляю «Жальгирис» с победой. Сегодня они были сильнее. Не хочу искать никаких оправданий, но у этого поражения есть объективные причины. Сложно играть матч Евролиги вшестером, причём неважно, в гостях или дома, и это большая проблема. Наши игроки сыграли на максимуме. Ждём возвращения в строй травмированных, а также тех, кто переболел коронавирусом.

Сегодня нам пришлось подключать Влада Одинокова, игрока из третьей команды. Он большой молодец, проявил характер и сыграл, как смог. Мне хотелось от него большего, чтобы он сыграл получше. Вероятно, он сделал самый большой скачок в Европе, потому что еще в прошлом году играл в нашей третьей команде, а теперь выступает в Евролиге. У нас были домашние заготовки, но на игре он их не сделал. Парень молодой, волнуется, и чуть-чуть ему не хватило, но для первого раза он выглядел вполне достойно. Рад за него. Вижу в нем перспективы, все зависит от него», — приводит слова литовского специалиста официальный сайт клуба из Московской области.