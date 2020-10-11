Одиноков: не знал, обращаться к Мозгову на вы или на ты, когда впервые с ним тренировался

Форвард «Химок» Владислав Одиноков после дебюта в Евролиге в матче с «Жальгирисом» (70:84) вспомнил начало пути в подмосковном клубе.

«Кажется, первый раз на домашний матч «Химок» я пришёл в 2012 году. Здесь играли Фридзон, Лончар. У меня где-то даже есть фотография с этой игры. Тогда приезжал Тимофей Мозгов, и мы с ним сфотографировались. А вот сейчас его встречаю, и у меня какие-то волнительные ощущения. Со многими игроками виделся ещё в детстве и вот теперь снова их вижу. Они совсем взрослые, а я ещё такой молодой. Непривычно. Первый раз, когда тренировался с Мозговым, даже не знал, как к нему обращаться: на «вы» или на «ты». Вроде он взрослый такой. В целом были какие-то неловкости, но сейчас уже привык, конечно», — приводит слова Одинокова корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.