НБА признала две судейские ошибки в пользу «Майами» в пятой игре финала НБА с «Лейкерс»

Судьи пропустили два нарушения правил у игроков «Майами Хит» в пятом матче финала НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщила лига в официальном судейском отчёте.
Форвард «Майами» Андре Игуодала нарушил правило трёх секунд за 28 секунд до финальной сирены при счёте 107:106 в пользу «Майами». Если бы нарушение Игуодалы зафиксировали, «Лейкерс» должны были исполнить позволяющий сравнять счёт один штрафной бросок и сохранить владение мячом.
За 33 секунды до конца матча арбитры пропустили фол у атакующего защитника «Хит» Джимми Батлера, который ударил по голове Леброна Джеймса. Технически эта ошибка не отразилась на итоговом результате, поскольку Джеймс забрал подбор в нападении и набрал два очка из-под кольца.
Отчёт не подтвердил слова главного тренера «Лейкерс» Фрэнка Вогеля о несогласии с фолами Энтони Дэвиса и Маркиффа Морриса на Джимми Батлере на последней минуте встречи. Решения арбитров названы правильными в обоих случаях.
- 11 октября 2020
-
08:39
-
08:31
-
08:21
-
08:15
-
08:10
-
07:44
-
07:27
-
00:44
- 10 октября 2020
-
23:33
-
22:32
-
21:48
-
21:45
-
20:35
-
19:44
-
18:57
-
18:40
-
18:36
-
17:31
-
16:49
-
15:24
-
15:19
-
14:45
-
14:09
-
13:57
-
12:05
-
11:56
-
11:45
-
11:33
-
11:20
-
10:58
-
10:01
-
09:49
-
09:34
-
09:25
-
09:22