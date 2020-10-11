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НБА признала две судейские ошибки в пользу «Майами» в пятой игре финала НБА с «Лейкерс»

НБА признала две судейские ошибки в пользу «Майами» в пятой игре финала НБА с «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Судьи пропустили два нарушения правил у игроков «Майами Хит» в пятом матче финала НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщила лига в официальном судейском отчёте.

Форвард «Майами» Андре Игуодала нарушил правило трёх секунд за 28 секунд до финальной сирены при счёте 107:106 в пользу «Майами». Если бы нарушение Игуодалы зафиксировали, «Лейкерс» должны были исполнить позволяющий сравнять счёт один штрафной бросок и сохранить владение мячом.

За 33 секунды до конца матча арбитры пропустили фол у атакующего защитника «Хит» Джимми Батлера, который ударил по голове Леброна Джеймса. Технически эта ошибка не отразилась на итоговом результате, поскольку Джеймс забрал подбор в нападении и набрал два очка из-под кольца.

Отчёт не подтвердил слова главного тренера «Лейкерс» Фрэнка Вогеля о несогласии с фолами Энтони Дэвиса и Маркиффа Морриса на Джимми Батлере на последней минуте встречи. Решения арбитров названы правильными в обоих случаях.

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