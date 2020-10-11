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Назван статус Горана Драгича на шестой матч финала НБА

Назван статус Горана Драгича на шестой матч финала НБА
Баскетбол / НБА 0

Участие разыгрывающего «Майами Хит» Горана Драгича в шестом матче финала НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (2-3) маловероятно, сообщает журналистка ESPN Малика Эндрюс на своей странице в «Твиттере».

Скорее всего, Драгич пропустит пятый матч серии подряд из-за разрыва подошвенной фасции, который он получил в первой игре финала.

Напомним, ранее р Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершилась 5-я игра финальной серии плей-офф НБА сезона-2019/2020 между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Победу в матче одержали номинальные гости паркета игроки «Хит» — 111:108 (2-3). Следующий матч между «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 12 октября. Начало – в 2:30 мск.

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