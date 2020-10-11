«Химки» и «Зенит» просят Евролигу перенести матчи «двойной» недели из-за коронавируса

«Зенит» и «Химки» отправили письма в Евролигу с просьбой перенести игры регулярного чемпионата на предстоящей «двойной» неделе, сообщает инсайдер Эмилиано Карчия на своей странице в «Твиттере».
Оба клуба должны играть в Испании. «Химки» в третьем туре сыграют в Мадриде с «Реалом» 14 октября, а в 16 октября встретятся в Витории с «Басконией». «Зенит» 13 октября сыграет на выезде с «Басконией», после чего через два дня проведёт встречу с «Валенсией».
Ранее основная команда «Зенита» ушла на карантин. В клубе положительные результаты на наличие COVID-19 у 6 игроков, 3 тренеров и 1 массажиста. Все они находятся в удовлетворительном состоянии. «Химки» также испытывают серьёзные кадровые проблемы из-за коронавируса и травм. В матче второго тура Евролиги с «Жальгирисом» (70:84) подмосковный клуб смог задействовать всего 7 игроков.
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