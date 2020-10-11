Главный тренер «Зенита» и 8 игроков команды заразились коронавирусом

Повторное тестирование ПЦР (Covid-19) выявило положительные результаты среди игроков и тренеров «Зенита», сообщил клуб на официальном сайте.
К уже ранее озвученным положительным результатам у Артураса Гудайтиса, Антона Пушкова, Владислава Трушкина, Остина Холлинза и массажиста Андрея Козлова добавились Матеуш Понитка, Игорь Вольхин, Билли Бэрон, Кевин Пангос и представители тренерского штаба — Хави Паскуаль, Инъиго Зорзано, Сергей Вознюк, Ярослав Яловчук.
Все игроки и тренерский штаб изолированы и находятся под постоянным контролем медицинского штаба.
Таким образом, в настоящий момент в основной команде Клуба положительные результаты на наличие Covid-19 у 8 игроков, 4 тренеров и 1 массажиста.
Единая Лига ВТБ и Евролига своевременно извещены о чрезвычайной ситуации, сложившейся в основной команде.
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