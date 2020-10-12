39-летний Джо Джонсон довёл себя до потрясающей физической формы

Бывший игрок НБА Джо Джонсон поделился фотографиями из тренажёрного зала. Ыотографии появились в «твиттере» Bleacher Report.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Bleacher Report.



В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 5-й матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2019/2020 между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Победу в матче одержали номинальные гости паркета, игроки «Хит», — 111:108 (2-3). Следующий матч между «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 12 октября. Начало – в 2:30 мск.