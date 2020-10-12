Горан Драгич: последние 10 дней стали для меня настоящим адом, но я просто хотел играть

Разыгрывающий «Майами Хит» Горан Драгич поделился мненеим после поражения в шестом матче финала НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (93:106). Драгич вышел на площадку, несмотря на не до конца залеченный плантарный фасциит.
«Последние 10 дней стали для меня настоящим адом, но я просто хотел играть, чтобы помочь своей команде как можно больше. «Лейкерс» были лучше. Мы боролись. К сожалению, сегодня у нас нет победы, но нужно двигаться дальше. Это сложно. Знаете, у меня был действительно небольшой шанс вернуться на площадку, но я настаивал на этом. Я сделал всё. Нелегко выйти в финал НБА и проиграть, но нужно вернуться сюда в следующем году. Этот сезон был потрясающим для нас, для меня лично. Мы переживаем хорошие и плохие времена, но всегда остаёмся вместе», — приводит слова Драгича ASAP Sports.
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