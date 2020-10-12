Леброн Джеймс признался, что сказал Джини Басс после победы в финале НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отдал должное генеральному менеджеру Робу Пелинке и владелице Джини Басс после победы в серии финала плей-офф НБА с «Майами Хит» (106:93, 4-2).
«Роб Пелинка сказал мне, что сделает всё возможное, чтобы мы снова стали успешной франшизой. Очевидно, что титул он мне не обещал, да я этого и не ждал. Но он сказал, что сделает всё возможное, чтобы сделать эту франшизу конкурентоспособной, какие бы кадровые изменения ни потребовались. Возможность вернуть Джини Басс в момент завоевания титула тоже подпитывала меня. Это историческая франшиза. Я могу говорить, что стал её частью, и мои внуки и дети смогут говорить, что их папаша играл за «Лос-Анджелес Лейкерс». Что я сказал Джини после победы? Не хочу вам врать. Если Джини в какой-то момент захочет рассказать, что я ей сказал, это её дело. Это был особенный момент, и я знаю, насколько он был особенным для неё. Но я просто сказал ей: «Горжусь тем, что являюсь игроком «Лейкерс», — приводит слова Джеймса ASAP Sports.
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