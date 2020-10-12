Рэджон Рондо, будучи чемпионом в составе «Бостона», отреагировал на титул с «Лейкерс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо поделился мнением после победы в серии финала НБА с «Майами Хит» (106:93, 4-2). Рондо стал вторым игроком в истории НБА, который выигрывал чемпионат и с «Бостоном», и с «Лейкерс». Ранее это Клайд Лавлетт, который стал чемпионом с «Лейкерс» в 1954 году, а затем выиграл два титула в составе «Селтикс» (1963, 1964).

«Я через многое прошел в своей карьере. Играю уже так долго, 14 лет. Я рано добился успеха в „Бостон Селтикс“. У меня было много отличных товарищей по команде, отличный тренерский штаб, и я думал, что вся НБА такая. А потом, очевидно, через 10-11 лет в моей карьере всё изменилось. Каждый раз, когда отправлялся в тренировочный лагерь, не ожидал, что выиграю чемпионат. Но в этом сезоне появилось новое мышление.



Понимал, что у нас действительно есть команда, которая будет бороться за чемпионство с первого дня. В прошлый раз, когда я был в такой ситуации с „Бостоном“, результат, очевидно, не сложился, поскольку проиграли „Лейкерс“ в финале. Возможность вернуться, искупить себя и сыграть большую роль в этом титуле — это определенно чертовски хорошее чувство, и я буду помнить его всю оставшуюся жизнь», — приводит слова Рондо ASAP Sports.