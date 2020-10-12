Джимми Батлер: до смерти люблю Горана Драгича и хотел бы играть с ним вечно

Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер прокомментировал поражение своей команды в финальной серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (2-4) и дал оценку своему партнёру по команде Горану Драгичу.

«Конечно, сейчас нам очень тяжело, потому что это был особенный момент для нас. Мы реально получали удовольствие от того, что играем вместе, что проводим вместе время. Естественно, никто не любит проигрывать, но мы были друг за друга горой в любой ситуации.

Горан Драгич? Я люблю его до смерти и готов играть с ним вечно", — приводит слова Батлера ASAP Sports.

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» прошёл 6-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 106:93.