Джавэйл Макги: все говорят о «Грик Фрике», а вот какой Адетокунбо первым стал чемпионом

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Джавэйл Макги потроллил двукратного MVP НБА форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо («Милуоки Бакс») во время празднования победы в чемпионате.



«Все говорят о «Грик Фрике», а вот кто первым стал чемпионом», – сказал Макги, снимая на камеру Костаса Адетокунбо с чемпионским кубком.



Костас — младший брат Янниса Адетокунбо. Костас провёл первый сезон в составе «Лейкерс» и стал чемпионом. Яннис в составе «Бакс» ни разу не доходил до финала плей-офф НБА.

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 6-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 106:93. Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл серию 4-2 и стал чемпионом НБА сезона-2019/2020.



Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл НБА впервые с сезона-2009/2010, когда в финале был обыгран «Орландо Мэджик» со счётом 4-1. Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов.