Леброн Джеймс установил 6 феноменальных исторических рекордов НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс завершил серию финала плей-офф НБА с «Майами Хит» (106:93, 4-2) оформлением трипл-дабла из 28 очков, 14 подборов и 10 передач. Всего за серию Джеймс набирал в среднем 29,8 очка, 11,8 подбора, 8,5 передачи при 59,1% точности с игры и 41,7% из-за дуги.

Леброн стал единственным игроком в истории НБА, который выигрывал чемпионат с тремя разными клубами, набирая в плей-офф 25+ очков в среднем за матч. У Леброна Джеймса теперь 11 трипл-даблов в финале НБА, столько же, сколько и у двух следующих ближайших игроков, вместе взятых, — Мэджика Джонсона (8) и Дрэймонда Грина (3). Джеймс отыграл 260-й матч в плей-офф НБА. Таким образом, он вышел на чистое первое место по количеству игр в плей-офф, обойдя Дерека Фишера (259 матчей). Леброн Джеймс — самый возрастной игрок, оформивший трипл-дабл в финале НБА. Джеймс (35 лет 286 дней) превзошёл Элджина Бэйлора (35 лет 225 дней). Леброн Джеймс — единственный игрок в истории НБА, набравший не менее 150 очков, 50 подборов и 50 передач в одной серии финала.

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