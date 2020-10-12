Евролига отказалась переносить матчи «Химок» и «Зенита», последним грозят «технари»

Евролига отказалась переносить матчи «Химок» и «Зенита» из-за вспышки коронавируса. Петербургскому «Зениту» грозят технические поражения в ближайших матчах, сообщили РИА «Новости» два независимых друг от друга источника, знакомых с ситуацией.

По информации СМИ, «Зенит» и «Химки» в воскресенье отправили в Евролигу письма с просьбой о переносе намеченных на следующую неделю матчей. Петербургский клуб в воскресенье объявил, что основная команда ушла на карантин после выявления новых случаев заражения коронавирусом. В настоящий момент в основной команде «Зенита» положительные анализы на коронавирус у восьми игроков, четырёх тренеров и одного массажиста. Петербуржцы не смогут полететь в Испанию на матче с «Басконией» и «Валенсией», поскольку команда находится на карантине.

Два источника сообщили РИА «Новости», что Евролига дала понять «Зениту» и «Химкам», что перенос ближайших матчей невозможен, хотя официального решения по этому вопросу руководство турнира не объявляло. «Химки» в субботней игре Евролиги против литовского «Жальгириса» (70:84) смогли задействовать только семь игроков (в заявку вошли восемь). Ранее клуб объявил о положительных тестах на коронавирус у пяти игроков. Таким образом, подмосковный клуб имеет возможность набрать состав на матчи с мадридским «Реалом» и «Басконией».

«Зенит» 13 октября должен сыграть на выезде против испанской «Басконии», а 15 октября – против «Валенсии», «Химки» – 14 октября в Мадриде против «Реала» и 16 октября против «Басконии».