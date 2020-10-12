Леброн Джеймс ответил на вопрос, какой из титулов самый сложный для него

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после завоевания очередного титула в НБА ответил на вопрос журналистов, какое из чемпионств далось ему сложнее всего.



«Не могу сейчас говорить, что одно из чемпионств легче или сложнее другого. Лишь скажу, что никогда не выигрывал титул с такой атмосферой. Никто из нас этого не делал. Мы никогда не участвовали в чём-то, подобном этому. Наш клуб приехал сюда 9 июля. А сейчас октябрь. Я даже не знаю число. 11 октября сейчас?

Так что это было очень и очень сложно. Ситуация оказывала давление на тело и разум — вы находитесь вдали от вещей, к которым так привыкли, но нужно постоянно оставаться профессионалом. Я слышал скепсис от людей, которых даже нет в «пузыре», мол, не надо было ехать. Они просто сомневаются в том, что здесь происходило. Но этот поход стал одним из моих величайших достижений», — приводит слова Джеймса ASAP Sports.