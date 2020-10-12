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Автобус «Лейкерс» оставил одного игрока на арене после завоевания титула

Автобус «Лейкерс» оставил одного игрока на арене после завоевания титула
Баскетбол / НБА 0

Команда «Лос-Анджелес Лейкерс» так увлеклась празднованием чемпионского титула, что уехала с арены, где проходил победный матч с «Майами Хит» (4-2), забыв про разыгрывающего Куинна Кука.

Это выяснилось, когда Джей Ар Смит вёл прямую трансляцию из чемпионского автобуса в «Инстаграме». Кук написал в комментариях, что про него забыли. Он попросил, чтобы автобус вернулся на арену и забрал его.

Видео доступно на странице Ky_Carlin в «Твиттере».

Кук лишь пять раз выходил на площадку в играх плей-офф. В решающей игре с «Майами Хит» он провёл на паркете всего 1 минуту 23 секунды.

Напомним, в шестом матче серии «Лейкерс» обыграли «Хит» со счётом 106:93 и стали чемпионами сезона-2019/2020.

Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом НБА – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов. Последний раз «Лейкерс» становились чемпионами в 2010 году.

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