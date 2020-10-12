Пол Пирс: сегодня Леброн Джеймс вошёл в элиту. Теперь он уступает только Майклу Джордану

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс», ныне эксперт Пол Пирс после завоевания «Лос-Анджелес Лейкерс» чемпионского титула признал величие форварда калифорнийского клуба Леброна Джеймса, но отказался ставить его выше легенды «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.



«Сегодня Леброн вошёл в элиту. Чемпионство с тремя разными клубами и награды MVP сезона с этими франшизами. Теперь Леброн уступает только Майклу Джордану», – приводит слова Пирса Reddir.



Пирс ранее составил топ-5 лучших баскетболистов в истории НБА. Он не включил в состав своей версии рейтинга Джеймса.

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 6-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 106:93. «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл серию 4-2 и стал чемпионом НБА сезона-2019/2020. Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл НБА впервые с сезона-2009/2010. Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов.