«Голден Стэйт» хочет вернуть двух игроков, выступавших в команде до зарождения династии
Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» заинтересовано в возвращении в команду атакующего защитника Джастина Холидэя и лёгкого форварда Кента Бэйзмора, сообщает NBC Bay Area.
Холидэй выступал в составе калифорнийской команды в сезоне-2014/2015 и успел завоевать с ней титул, но после сразу покинул «Уорриорз». Минувший сезон он провёл в составе «Индианы Пэйсерс». В 73 матчах регулярного чемпионата Джастин приял участие в 73 встречах, набирая 8,3 очка, собирая 3,3 подбора и совершая 1,3 передачи.
Что касается Бэйзмора, Кент выступал в «Уорриорз» в период 2012-2014 гг. Минувший чемпионат он начинал в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс», а завершал в «Сакраменто Кингз». В 68 матчах регулярного чемпионата он набирал 9,1 очка и собирал 4,5 подбора.
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