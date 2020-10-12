Эксперт: Леброн Джеймс думает, что его исторический противник — Майкл Джордан. Ошибается

Аналитик НБА Дэвид Олдридж считает, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заслужил сравнения с Мэджиком Джонсоном, а не с Майклом Джорданом.
«Леброн Джеймс настоял на том, что должен считаться претендентом на звание величайшего игрока всех времён в 2016 году. Думает, что его исторический противник — Майкл Джордан. Но он ошибается. Более точное сравнение для Джеймса вовсе не Джордан. Это Мэджик Джонсон. Это всегда был Мэджик. Он выиграл пять титулов, сыграв огромную роль в восстановлении той самой франшизы, которую Джеймс привёл к 17-му чемпионству, — «Лейкерс». Мэджик и Леброн были основными игроками в своей команде, независимо от того на какой позиции выступали. «Лейкерс» Мэджика сыграли в девяти финалах НБА за 12 «настоящих» сезонов, выиграв пять чемпионатов. Команды Джеймса сыграли в 10 финалах за 17 сезонов его карьеры, в том числе в 9 последних из 10, и выиграли четыре. За карьеру Мэджик сыграл в 50 финальных матчах. Джеймс — в 55.
Мэджик выиграл три награды MVP лиги и три награды MVP финала. Джеймс — четыре MVP лиги и четыре MVP финала. Мэджик сыграл в 12 Матчах звёзд. Леброн — в 16 Матчах звёзд. Мэджик дважды становился MVP Матча звёзд. Леброн трижды становился самым ценным игроком Матча звезд. Мэджик занимает пятое место в истории лиги по результативным передачам (10 141). Джеймс сейчас восьмой. Мэджик девять раз был в первой команде сезона НБА, Джеймс был в первой команде 13 раз. У Мэджика 30 трипл-даблов в постсезоне. У Леброна — 28. Цифры, вероятно, были бы еще ближе, если бы Мэджик мог заявитьться на драфт после окончания старшей школы, как это сделал Леброн, вместо того чтобы играть два года в NCAA, прежде чем попасть в НБА в 20 лет", — приводит слова Олдриджа The Athletic.
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