Пашутин: «Леткабелис» — опасная команда, с сильными исполнителями. Можно выделить Виналеса

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин и центровой Реджи Линч поделились мнением перед матчем Еврокубка с «Леткабелисом».

«Леткабелис» — опасная команда, с сильными исполнителями. Можно выделить Виналеса, который забивает и раздает много передач партнерам. Липкявичус, Валинскас и Масюлис опасны на периметре. Соперник агрессивно играет в защите. Нам нужно остановить их быстрый прорыв, контролировать снайперов, заставить атаковать с сопротивлением, грамотно сыграть на подборе. В нападении мы должны быстро двигать мяч и играть в командный баскетбол. Нужно терпеть все сорок минут и биться только за победу», — приводит слова Пашутина официальный сайт клуба.



«Наслышан о силе литовских команд, знаю хороших тренеров и игроков из Литвы. «Леткабелис» не является исключением. Команда играет в быстрый баскетбол, в составе много хороших игроков, в том числе Кайл Виналес, который в прошлом сезоне играл в «Калеве». Именно там я начинал профессиональную карьеру, у меня много знакомых и друзей в «Калеве», они рассказывали, что это очень сильный игрок. К тому же просматривал их матчи. Будет сложный матч, но мы хорошо подготовились и поработали над улучшением игры в защите. Готовы показать свой максимум и выиграть матч в Паневежисе», — заявил Линч.