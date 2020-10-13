Пашутин: «Леткабелис» — опасная команда, с сильными исполнителями. Можно выделить Виналеса

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин и центровой Реджи Линч поделились мнением перед матчем Еврокубка с «Леткабелисом».
«Леткабелис» — опасная команда, с сильными исполнителями. Можно выделить Виналеса, который забивает и раздает много передач партнерам. Липкявичус, Валинскас и Масюлис опасны на периметре. Соперник агрессивно играет в защите. Нам нужно остановить их быстрый прорыв, контролировать снайперов, заставить атаковать с сопротивлением, грамотно сыграть на подборе. В нападении мы должны быстро двигать мяч и играть в командный баскетбол. Нужно терпеть все сорок минут и биться только за победу», — приводит слова Пашутина официальный сайт клуба.
«Наслышан о силе литовских команд, знаю хороших тренеров и игроков из Литвы. «Леткабелис» не является исключением. Команда играет в быстрый баскетбол, в составе много хороших игроков, в том числе Кайл Виналес, который в прошлом сезоне играл в «Калеве». Именно там я начинал профессиональную карьеру, у меня много знакомых и друзей в «Калеве», они рассказывали, что это очень сильный игрок. К тому же просматривал их матчи. Будет сложный матч, но мы хорошо подготовились и поработали над улучшением игры в защите. Готовы показать свой максимум и выиграть матч в Паневежисе», — заявил Линч.
- 13 октября 2020
-
07:58
-
07:49
-
07:45
-
07:38
-
07:33
-
07:28
-
07:03
-
00:51
- 12 октября 2020
-
23:36
-
23:30
-
23:13
-
22:06
-
21:57
-
21:50
-
21:24
-
20:59
-
20:45
-
20:18
-
19:52
-
18:58
-
17:55
-
17:48
-
17:33
-
17:26
-
16:21
-
15:57
-
15:29
-
15:20
-
14:32
-
13:43
-
13:22
-
13:19
-
13:06
-
12:51
-
12:18