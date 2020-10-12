Дион Уэйтерс: «Майами» пытался меня похоронить. Посмотрите, где я сейчас
Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Дион Уэйтерс, завоевавший титул в составе калифорнийской команды, вспомнил о неудачах в «Майами». По словам баскетболиста, флоридцы хотели «похоронить» его. Напомним, в финале НБА «Лейкерс» переиграли именно «Майами».
«Хит» пытались меня похоронить своими наказаниями и всем что делали. Они действительно хотели меня закопать. Я ничего не сделал. Посмотрите, где я сейчас", — сказал Уэйтерс в эфире «Инстаграма».
Уэйтерс стал игроком «Лейкерс» в ходе сезона-2019/2020, перейдя из «Майами». В составе калифорнийцев в регулярном чемпионате принял участие в 7 встречах, набирая 11,9 очка и собирая 1,9 подбора. В плей-офф провёл 5 встреч, набирая в них 2,0 очка и 0,4 подбора.
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