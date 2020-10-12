Раскрыто секретное послание Леброна Дэвису, когда «Лейкерс» выиграли титул чемпиона НБА

Инсайдер Yahoo Sports Крис Хэйнс сообщил, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после победы в серии финала плей-офф НБА с «Майами Хит» (4-2) заявил одноклубнику Энтони Дэвису: «Нам есть над чем поработать».

«Лейкерс» праздновали первый титул за десять лет. Признанный MVP финальной серии Джеймс находился с Дэвисом в раздевалке, когда сказал эту фразу. Дэвис в межсезонье становится свободным агентом. На пресс-конференции после матча с «Майами» Энтони заявил, что ничего не знает о своём будущем. Однако перед финалом Дэвис также сказал, что хотел бы вместе Джеймсом принять участие в нескольких финалах. Скорее всего, Энтони останется в нынешнем клубе на следующий сезон, хотя не исключены попытки переманить его со стороны конкурентов.