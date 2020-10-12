Мэджик Джонсон высказал мнение о гонке величайших в истории между Леброном и Джорданом

Легенда НБА Мэджик Джонсон считает, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс станет на один уровень с шестикратным чемпионом лиги в составе «Чикаго Буллз» Майклом Джорданом, если выиграет титул второй год подряд.
«Если Леброн выиграет ещё один титул, будет трудно не признать, что он на одном уровне с Майклом Джорданом. Я сказал следующее: Леброн должен выиграть пять титулов чемпиона НБА, потому что с шестью титулами Джордана и четырьмя Джеймса трудно сказать, что Леброн обогнал Майкла. Как только он выиграет ещё один титул второй год подряд — ключевая фраза здесь «второй год подряд», — это станет хорошим аргументом в пользу Леброна. Мне нравится путь Леброна. Он идёт вперёд с правильной организацией», — приводит слова Джонсона Forbes.
«Лейкерс» обыграли «Майами Хит» (4-2) в финале плей-офф НБА сезона-2019/2020. У Джеймса это уже четвёртый титул.
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