Барак Обама отреагировал на чемпионство Леброна Джеймса в НБА

44-й президент США Барак Обама высказался о завоевании форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом четвёртого титула чемпиона НБА.

«Горжусь своим другом Леброном Джеймсом, что выиграл четвёртый титул, четвертую награду MVP финала и что не только оправдал шумиху после семнадцати сезонов в лиге, но и превзошёл его как выдающийся лидер как на площадке, так и на общественной арене, борясь за образование, социальную справедливость и нашу демократию», — написал Обама на своей странице в «Твиттере».

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 6-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 106:93. Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл серию (4-2) и стал чемпионом НБА сезона-2019/2020.



Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл НБА впервые с сезона-2009/2010. Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов.