Отказавшийся играть Эйвери Брэдли отреагировал на победу «Лейкерс» в финале плей-офф НБА

Отказавшийся принимать участие в рестарте сезона НБА атакующий защитник Эйвери Брэдли поделился мнением о чемпионском титуле команды.

«Все сходили с ума. Все были в восторге. Моя жена была в восторге. Конечно же трудно не быть там. Но, думаю, с самого начала мне удалось принять это. Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка просто давал понять, что я являюсь частью команды. Это был долгий сезон и потрясающий. Мы через многое прошли. Это просто потрясающая победа. Это было видно по его лицу», — приводит слова Брэдли ESPN.

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 6-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» — 106:93. Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл серию (4-2) и стал чемпионом НБА сезона-2019/2020.



Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл НБА впервые с сезона-2009/2010. Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом — «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов.