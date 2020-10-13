Ближайшие матчи «Зенита» в Евролиге отменены. По делу пройдут дисциплинарные слушания

«Зенит» пропустит два следующих матча регулярного чемпионата Евролиги, сообщает Sportando. Из-за вспышки коронавируса в коллективе команда не может рассчитывать на большую часть игроков и не отправилась в Испанию, где должна была встретиться с «Басконией» и «Валенсией».

В Евролиге подтвердили, что «Зенит» пропустит две встречи. При этом известно, что по делу об отмене матчей пройдёт специальное дисциплинарное слушание, на котором будут приняты решения относительно отменённых встреч. Отметим, что при рассмотрении дела Евролига будет руководствоваться специальным регламентом турнира, утверждённом с учётом обстоятельств, связанных с пандемией коронавируса.

Напомним, в минувшем туре Евролиги «Зенит» обыграл «Барселону».