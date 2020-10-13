Рианна: Леброн остаётся Королём, «Лейкерс» — чемпионами, а Коби гордится этим

Популярная певица Рианна отпраздновала чемпионство «Лос-Анджелес Лейкерс» в НБА. Рианна отметила вклад лидера «Лос-Анджелеса» Леброна Джеймса, поблагодарила его напарника Энтони Дэвиса, а также вспомнила о трагически погибшем Коби Брайанте.

«Леброн остаётся Королем, «Лейкерс» — чемпионами, а Коби гордится этим. Энтони Дэвис, спасибо! Поздравляю», — написала Рианна под видео презднований титула, которое она опубликовала на своей странице в «Инстаграме»

Видео доступно на странице Рианны в «Инстаграме».

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» прошёл 6-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 106:93. «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл серию 4-2 и стал чемпионом НБА сезона-2019/2020. Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл НБА впервые с сезона-2009/2010. Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов.